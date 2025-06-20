ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Кошка Сашка. По следам Белой Волчицы

Ё-Бар, Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Сольный акустический концерт Кошки Сашки в поддержку альбома "Созвездие Белой Волчицы". Кошка Сашка — бард-рок музыкант, поэтесса, представительница культуры музыкального андеграунда. Начала свою концертную деятельность в 2002 году, в возрасте 19 лет, с тех пор объехала с концертами и квартирниками пол России и СНГ, собрала немалое количество поклонников своего творчества в Интернете.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста