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Про событие
Сольный акустический концерт Кошки Сашки в поддержку альбома "Созвездие Белой Волчицы". Кошка Сашка — бард-рок музыкант, поэтесса, представительница культуры музыкального андеграунда. Начала свою концертную деятельность в 2002 году, в возрасте 19 лет, с тех пор объехала с концертами и квартирниками пол России и СНГ, собрала немалое количество поклонников своего творчества в Интернете.
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