Легендарные саундтреки под звездным небом в исполнении эстрадного оркестра. Выключенный свет и проекция космоса: черные дыры, кометы, туманности. Атмосфера бескрайней вселенной под музыку вечных приключений. Живой оркестр играет Time из фильма Inception, Stay, Interstellar Main Theme, The Dark Knight - треки, от которых мурашки. Звук, который невозможно передать в записи. В темноте остаёшься только ты, музыка и звезды, где каждая нота и заложенная автором эмоция только для тебя. Вечер с музыкой, которая изменила кино навсегда.