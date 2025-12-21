Кавер-группа «Вот&Funk» — это молодые ребята с огромной любовью к музыке в любом её проявлении. Для тебя будет представлена уникальная программа, посвящённая различным направлениям в музыке. Ты услышишь чарующие звуки скрипки с академическим вокалом, бархатное звучание классической гитары, джазовый тембр тенор саксофона и рычащий голос перегруженных гитар. Это будет дебютный концерт ребят:)