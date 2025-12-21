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Конструкт
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
750₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Кавер-группа «Вот&Funk» — это молодые ребята с огромной любовью к музыке в любом её проявлении. Для тебя будет представлена уникальная программа, посвящённая различным направлениям в музыке. Ты услышишь чарующие звуки скрипки с академическим вокалом, бархатное звучание классической гитары, джазовый тембр тенор саксофона и рычащий голос перегруженных гитар. Это будет дебютный концерт ребят:)
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