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Конструкт

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Кавер-группа «Вот&Funk» — это молодые ребята с огромной любовью к музыке в любом её проявлении. Для тебя будет представлена уникальная программа, посвящённая различным направлениям в музыке. Ты услышишь чарующие звуки скрипки с академическим вокалом, бархатное звучание классической гитары, джазовый тембр тенор саксофона и рычащий голос перегруженных гитар. Это будет дебютный концерт ребят:)

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