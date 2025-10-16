«Комната культуры» — молодая авторская группа из города Барнаула. Солист коллектива Женя Трофимов — победитель телепроекта «Фабрики звёзд» и сонграйтер многих известных артистов. «Комната культуры» является победителем фестиваля «Ленинградские мосты», а их песня «Поезда» стала гимном путешественников. Описывать их музыку можно долго, но лучше услышать их в живую.