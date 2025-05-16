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Комики Томска

Караоке-бар «VOLNA», Томская улица, 5

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от 550₽ до 660₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сева Вертман и Катя Жеребятникова — резиденты стендап-клуба «Томедия», авторы своих шоу и победители комедийных баттлов. Комедия Севы — плотная смесь жёстких панчей, хлёсткой иронии и, внезапно, музыкального стендапа. Катя — представительница нестандартного женского стендапа, с активной подачей, смелыми и жёсткими шутками. Приходи увидеть, каким бывает женский и мужской стендап без рамок!

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