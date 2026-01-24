Лучшие комики Новокузнецка приезжают со своей программой. Три абсолютно разных взгляда на одну реальность сойдутся на одной сцене, чтобы доказать, что смех — лучшая терапия. Дарья Кузнецова — профессиональный смм-менеджер, Кирилл Косарев — преподаватель психологии в институте. Влад Куликов — профессиональный безработный. Это не просто концерт. Это собранный пазл из трёх частей новокузнецкой жизни: ночной, рабочей и... альтернативной. Будет громко, умно и очень смешно.