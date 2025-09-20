Возраст 18+
Стендап
Про событие
Два самобытных комика из Барнаула — Егор Кулагин и Виталий Леонтьев — впервые (один из них не впервые) выступят в Кемерово с двойным сольным концертом. В программе: Альтернативный юмор: нестандартные темы и дерзкий взгляд на жизнь от Виталия. Классический стендап: острые и жизненные шутки о повседневности от Егора.
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