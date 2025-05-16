Акустический вечер на ковре. КАМАЯ — музыкальный проект, рожденный из честного разговора с собой и миром. Музыка КАМАИ - это не про жанры, это про состояния. Это послания от сердца к сердцу. Потому что, как бы ни отличались наши жизни снаружи, внутри мы часто переживаем одно и то же. Стоимость билета стоит уточнять у организатора.