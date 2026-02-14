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Juan Horlеndis band

Grill-bar42, проспект Ленина, 90/2

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Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

14 февраля по-кубински. В программе — традиционная кубинская музыка и современные карибские интерпретации. Латинский драйв, импровизация, много живого общения и ощущение, что ты внезапно оказался не в Кемерово, а где-то между Малеконом и вечерним баром в старом городе. Фронтмен проекта — Хуан Орлендис (Куба, Гавана): вокалист, бас-гитарист, мультиинструменталист, человек с неиссякаемой энергией и настоящей румбой в голосе. В составе также: — Данил Прокопьев — ударные и перкуссия — Максим Соболев — клавишные — Иван Гуардиола — саксофон, бэк-вокал Сбор гостей 19:30, начало в 20:00

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