Возраст 16+
Концерты
Про событие
14 февраля по-кубински. В программе — традиционная кубинская музыка и современные карибские интерпретации. Латинский драйв, импровизация, много живого общения и ощущение, что ты внезапно оказался не в Кемерово, а где-то между Малеконом и вечерним баром в старом городе. Фронтмен проекта — Хуан Орлендис (Куба, Гавана): вокалист, бас-гитарист, мультиинструменталист, человек с неиссякаемой энергией и настоящей румбой в голосе. В составе также: — Данил Прокопьев — ударные и перкуссия — Максим Соболев — клавишные — Иван Гуардиола — саксофон, бэк-вокал Сбор гостей 19:30, начало в 20:00
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи