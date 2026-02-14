14 февраля по-кубински. В программе — традиционная кубинская музыка и современные карибские интерпретации. Латинский драйв, импровизация, много живого общения и ощущение, что ты внезапно оказался не в Кемерово, а где-то между Малеконом и вечерним баром в старом городе. Фронтмен проекта — Хуан Орлендис (Куба, Гавана): вокалист, бас-гитарист, мультиинструменталист, человек с неиссякаемой энергией и настоящей румбой в голосе. В составе также: — Данил Прокопьев — ударные и перкуссия — Максим Соболев — клавишные — Иван Гуардиола — саксофон, бэк-вокал Сбор гостей 19:30, начало в 20:00