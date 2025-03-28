Возраст 16+
Концерты
Про событие
2025 году Джизус отправится в самый масштабный тур в своей карьере, чтобы представить слушателям новый альбом. Живое исполнение новых песен, которых вы так долго ждали, и любимых треков с других релизов, которые вы так полюбили. И, конечно, уникальное шоу, созданное специально для предстоящих концертов.
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