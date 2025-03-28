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Джизус

Эфир, Бульвар Строителей 54а

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3850₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

2025 году Джизус отправится в самый масштабный тур в своей карьере, чтобы представить слушателям новый альбом. Живое исполнение новых песен, которых вы так долго ждали, и любимых треков с других релизов, которые вы так полюбили. И, конечно, уникальное шоу, созданное специально для предстоящих концертов.

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