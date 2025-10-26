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Джазовое анти-шоу

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Квартет Марка Сорокина — фреш-мэны кемеровской джазовой сцены — устроят настоящий музыкальный праздник. Эти ребята уже покорили не только Кузбасс, но и всю Россию! В этом году они стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных коллективов и засветились на Moscow Jazz Festival. Что тебя ждёт: ~Живые грувы ~Бархатные звуки саксофона ~Оригинальные аранжировки ~Авторская музыка ~Уютная атмосфера «Ковра» Никакого пафоса и официоза — только музыка и приятное общение! Сбор гостей в 19:30 Билеты по телефону или в тг @Anita_Aab

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