Концерт-посвящение 100-летнему юбилею знаменитого музыканта Майлза Дэвиса.
Mайлз Дэвис стоял у истоков многих крупных направлений в джазе, а его наследие выходит за рамки джаза и охватывает рок, фанк, классическую музыку и хип-хоп. Его знаменитый альбом Kind of Blue, остаётся одним из самых популярных джазовых альбомов всех времён.
Программа концерта полностью состоит из произведений великого музыканта.
На сцене выступят:
Сергей Пронь — труба. Заслуженный артист России, лауреат международных джазовых фестивалей.
Игорь Дмитриев - пианист, композитор, участник и руководитель музыкальных коллективов.
Дмитрий Аверченков - контрабас. Блестящий аккомпаниатор, изобретательный солист.
Евгений Суворов - ударные. Выпускник Музыкальной академии музыки им. Гнессиных.
Сбор гостей с 18:00, начало в 18:30.