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«Джазовая среда». Закрытие сезона

Гриль-бар42, проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт-посвящение 100-летнему юбилею знаменитого музыканта Майлза Дэвиса.

Mайлз Дэвис стоял у истоков многих крупных направлений в джазе, а его наследие выходит за рамки джаза и охватывает рок, фанк, классическую музыку и хип-хоп. Его знаменитый альбом Kind of Blue, остаётся одним из самых популярных джазовых альбомов всех времён.

Программа концерта полностью состоит из произведений великого музыканта.

На сцене выступят:

Сергей Пронь — труба. Заслуженный артист России, лауреат международных джазовых фестивалей.

Игорь Дмитриев - пианист, композитор, участник и руководитель музыкальных коллективов.

Дмитрий Аверченков - контрабас. Блестящий аккомпаниатор, изобретательный солист.

Евгений Суворов - ударные. Выпускник Музыкальной академии музыки им. Гнессиных.

Сбор гостей с 18:00, начало в 18:30.

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