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Про событие
Акустический бар 33.3 — место, в котором можно слушать музыку в самом качественном звучании. Этот вечер будет посвящен направлению джаз/блюз. Музыка начнет играть с 16:00, а живое исполнение гитары с 19 до 21. Формат бара: полузакрытый, поэтому бронирование обязательно!
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