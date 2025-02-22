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Джаз/блюз в акустическом баре

Пр.Комсомольский, д.34

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Акустический бар 33.3 — место, в котором можно слушать музыку в самом качественном звучании. Этот вечер будет посвящен направлению джаз/блюз. Музыка начнет играть с 16:00, а живое исполнение гитары с 19 до 21. Формат бара: полузакрытый, поэтому бронирование обязательно!

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