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Концерт, где любовь зазвучит для тебя на английском, португальском, испанском и русском. Самый романтичный дуэт российской джазовой сцены, финалисты престижной премии «Все цвета джаза», победители фестивалей «JazzSound», «CinemaJazzAwards», номинанты премии «Russian World Music Awards» — творческий и семейный тандем. В программе концерта — песни на английском, португальском, испанском и русском языках: известные джазовые стандарты, бразильская босса-нова, аргентинское танго, жемчужины советской эстрады, русская народная песня в оригинальном прочтении, а также авторская музыка.
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