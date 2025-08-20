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Джаз вдвоём. О любви на четырёх языках

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт, где любовь зазвучит для тебя на английском, португальском, испанском и русском. Самый романтичный дуэт российской джазовой сцены, финалисты престижной премии «Все цвета джаза», победители фестивалей «JazzSound», «CinemaJazzAwards», номинанты премии «Russian World Music Awards» — творческий и семейный тандем. В программе концерта — песни на английском, португальском, испанском и русском языках: известные джазовые стандарты, бразильская босса-нова, аргентинское танго, жемчужины советской эстрады, русская народная песня в оригинальном прочтении, а также авторская музыка.

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