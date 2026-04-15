Вечер, где джаз рождается здесь и сейчас. Музыканты не знают, что сыграют. Зрители не знают, что услышат. А в итоге — чистая магия импровизации. Так что действуй в ритме джаза: закажи блюдо, которое давно хотел попробовать, надень что-то под настроение и приходи слушать ритмы нью-йоркских улиц. Сбор гостей с 19:00 Бронь столов по номеру телефона