ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Космо Джем (Космо Jam Sessions)

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вечер, где джаз рождается здесь и сейчас. Музыканты не знают, что сыграют. Зрители не знают, что услышат. А в итоге — чистая магия импровизации. Так что действуй в ритме джаза: закажи блюдо, которое давно хотел попробовать, надень что-то под настроение и приходи слушать ритмы нью-йоркских улиц. Сбор гостей с 19:00 Бронь столов по номеру телефона

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста