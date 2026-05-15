Жизненно, харизматично, музыкально, а для самых осознанных — психологически близко и по-настоящему смешно. По словам комика то, как мы реагируем сегодня на различные события во взрослой жизни, определяет механизмы, которые были заложены у нас в раннем детстве, и чтобы стать лучше, как человек сегодня, нужно вернуться в детство и проработать свои травмы. Иван представит новую программу под названием «Всё из детства», не просто стендап, а так сказать, концерт-терапия.