Импровизационный концерт, где Ерема Акмолдаев вместе со зрителями рассуждает о буднях, быте, боли и бреде — и, конечно, шутит над всем этим. Что такое жизнь? Это когда у тебя нет сценария, но ты всё равно пытаешься сыграть главную роль. А что такое «Жизнь» в «Кабаке Советы»? Это шоу без фильтров, без табу, только живая реакция и юмор, рождающийся здесь и сейчас. Приходи — твоя жизнь тоже может стать частью шоу. Внимание, билеты можно приобрести на входе