ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Импровизационный StandUp концерт

«КАБАК Советы», Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Импровизационный концерт, где Ерема Акмолдаев вместе со зрителями рассуждает о буднях, быте, боли и бреде — и, конечно, шутит над всем этим. Что такое жизнь? Это когда у тебя нет сценария, но ты всё равно пытаешься сыграть главную роль. А что такое «Жизнь» в «Кабаке Советы»? Это шоу без фильтров, без табу, только живая реакция и юмор, рождающийся здесь и сейчас. Приходи — твоя жизнь тоже может стать частью шоу. Внимание, билеты можно приобрести на входе

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лучший Стендап
Лучший Стендап

от 500₽

Открытый микрофон
Открытый микрофон

300₽

Томские комики
Томские комики

от 500₽

Надя Джабраилова
Надя Джабраилова

от 1100₽

Сергей Орлов «Звезда»
Сергей Орлов «Звезда»

от 2500₽

Стендап вечер в Прожарке
Стендап вечер в Прожарке

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста