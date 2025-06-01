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Импровизационное Stand Up шоу

Караоке-бар «VOLNA», Томская улица, 5

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Два комика на сцене , два микрофона и зал со зрителями, которые будут принимать участие в рождении комедии. Импровизационное стендап-шоу — это уникальное и динамичное мероприятие, где комики выступают без заранее написанных шуток и сценариев. Основная идея заключается в том, что юмор создается на месте, в зависимости от взаимодействия с аудиторией и спонтанных ситуаций. Формат шоу: комики активно общаются с зрителями, задают вопросы, просят делиться историями или мнениями. Это создает атмосферу вовлеченности и позволяет аудитории стать частью выступления. Сбор гостей в : 19:30. Вход: любая сумма от 200 рублей Бронирование мест обязательно, забронировать стол можно по ссылке выше. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора - https://t.me/standup_kemerovo

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