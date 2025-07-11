Harat's pub

Кусочек Ирландии в Кемерово! Каждую пятницу и субботу живая музыка. 11.07 — MerryPain/DJ Kai Roy 12.07 — Станция Мир/DJ Casper 18.07 — The Bees/DJ Громче 19.07 — Настоящий квартирник/DJ Casper 25.07 — Hotrake/DJ Kai Roy 26.07 — Whiskey-Cola/DJ Vavilla Начало выступления кавер-групп в 23:00, DJ-сет начинают крутить в 1:30.