Гурам Амарян — яркая звезда российского стендапа, известный зрителям по проектам Stand-Up на ТНТ, «Решалы», «По хатам». Его выступления всегда наполнены юмором и неподражаемым стилем подачи материала. Но и это ещё не всё! В этот вечер тебя ждут выступления других талантливых комиков: — Геворк Абрамян, участник шоу «Stand Up на ТНТ» — Эрнест Таржуманян, звезда проекта «Разгоны» — Илья Раевский, комик из команды «Оф не знаю» — Сергей Снурников, герой шоу «Токсине» — Вадим Постильный, постоянный гость различных юмористических проектов Ты получишь заряд позитива, услышишь свежие шутки и сможешь насладиться яркой атмосферой живого общения со своими любимыми артистами. Готовься смеяться до слёз!