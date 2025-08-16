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Glamour

Сервант, Ноградская улица, 5А

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от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка в стиле золотых 2010-х. В эту субботу ты вернёшь город во времена, когда гламур был образом жизни: — Вечерние платья и костюмы — Меха и блеск — Диско-шары и сияющие бокалы Сбор гостей: с 22:00 Dress-code: evening glam & shine FC/DC/18+ Стоимость входа: — С 22:00 до 00:00 600 руб. — С 00:00 до 02:00 900 руб. Также, если ты придёшь с соблюдением дресс-кода, автоматически получаешь бесплатный бокал игристого.

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