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Гарик Погорелов

Эфир, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Гарик Погорелов — яркий и простой парень, известный своим уникальным стилем и харизмой. Его музыка наполнена энергией и эмоциями, а тексты песен отражают как личные переживания, так и темы любви и дружбы. Благодаря этому он создаёт уникальную связь со своей аудиторией, которая ценит искренность и эмоциональность его творчества. Каждое его выступление — это настоящее шоу, полное драйва и взаимодействия с аудиторией. Гарик активно экспериментирует с музыкальными стилями, что позволяет ему оставаться свежим и актуальным на музыкальной сцене.

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