Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер фанка от резидентов «Джазовой среды». Jam Session — это абсолютная импровизация! Сразу несколько инструментов «ловят волну» и фанкуют в одном ритме: гитара, пианино, ударные, саксофон, басовый грув и труба. Этих танцевальных ритмов и мелодий не существовало до это вечера
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи