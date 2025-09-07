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Фанковый Jam Session

Клумба, Кузнецкий проспект, 55

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер фанка от резидентов «Джазовой среды». Jam Session — это абсолютная импровизация! Сразу несколько инструментов «ловят волну» и фанкуют в одном ритме: гитара, пианино, ударные, саксофон, басовый грув и труба. Этих танцевальных ритмов и мелодий не существовало до это вечера

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