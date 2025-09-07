Вечер фанка от резидентов «Джазовой среды». Jam Session — это абсолютная импровизация! Сразу несколько инструментов «ловят волну» и фанкуют в одном ритме: гитара, пианино, ударные, саксофон, басовый грув и труба. Этих танцевальных ритмов и мелодий не существовало до это вечера