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Молодой коллектив, для которых решающим фактором для сбора команды стало желание играть саунд, не ограничивающийся жанровыми рамками, но в котором сочетается вся та музыка, на которой все выросли. Jackson — напрягает связки, дёргает струны всех калибров, стучит по клавишам Chief — молчит, дёргает струны всех калибров, но особенно любит те, что потолще.
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