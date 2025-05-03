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Euthanasia: сезон охоты

Бар Хука Хаус, Кузнецкий проспект, 33/1

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Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Команда Эвтаназии объявляет сезон охоты. Приходи, чтобы громко покричать и потанцевать. Атмосфера вечеринки поймает тебя в сети драйва. В этот день рыбачат: acidpriva/inotmob/step b/djoni/babyg/bez dyshi/bless/party dealer/gummy/userdrop/chop DC: рыбалка P.s. Покупка билета не гарантирует прохода ФейсКонтроля Более подробную информацию уточняй у организатора - t.me/euthanasiaroom

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