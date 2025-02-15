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EUTHANASIA

Loft, Редакция, Октябрьский пр., 28

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Салют! мы проснулись после нового года и готовы представить вам первую нашу вечеринку в этом году разбавим последний месяц зимы громким голосом и хорошими танцами, согреемся в старых стенах лофта готовы вас зарядить новой энергией начинаем год с нового, представляем вам обновлённый лайн-ап и мы готовы жёстко всех обязательно ждём, давно не виделись))) крутят диски в этот романтический вечер: EUTHANASIA BEZ DYSHI DJONI GUMMY SKANK PARTY DEALR$ FC 18+ DC в чё хочешь)

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