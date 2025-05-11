Ерёма Акмолдаев - StandUp комик с неповторимой казахской харизмой и большим опытом в юморе. Участник открытого микрофона на ТНТ и комьюнити Medium Quality, финалист Open Mic VK, победитель Money Mic VK. В этот вечер Ерёма расскажет как свои бэнгеры, так и новый материал!