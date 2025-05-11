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Стендап
Про событие
Ерёма Акмолдаев - StandUp комик с неповторимой казахской харизмой и большим опытом в юморе. Участник открытого микрофона на ТНТ и комьюнити Medium Quality, финалист Open Mic VK, победитель Money Mic VK. В этот вечер Ерёма расскажет как свои бэнгеры, так и новый материал!
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