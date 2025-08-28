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Ерёма Акмолдаев

Volna
Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ерёма — комик, который обладает особым шармом. Один из немногих кто на сцене может рассмешить и без шуток. Он написал много нового для тебя! Возможно, какие-то шутки родятся на сцене и ты станешь частью этого, а возможно уже написаного будет достаточно, чтобы тебе было весело.

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