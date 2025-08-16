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Двойной StandUp

Книжный клуб Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сергей Камень и Андрей Медведев выступят в Кемерово. Комики из «Стендап Сибирь» устроят вечер, где главным трофеем станет хороший настрой. На концерте тебя ждут свежие наблюдения, легкий юмор и узнаваемые моменты жизни, ради которых можно собраться большой компанией, провести время вдвоём или даже отправиться смеяться одному. Если ищешь повод для весёлого отдыха, этот вечер — идеальный вариант! Почти как «Сезон охоты» — только вместо лесных приключений тебя ждёт охота за смехом.

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