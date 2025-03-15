ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Дшгб

Ё-Бар, Редакция, Октябрьский проспект, 28 к Б

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Господь ПОХ и Сибирская ПОГОматерь представляют!!! религиозно-криминальный ансамбль ДУШЕГУБЫ! Ваши мятежные души ожидает качественный, бескомпромиссный и панк-рок!!! Проникнись босяцким рок-н-роллом!Ворвись на танцпол и дай жару!!! Смыкай ряды!!! Вставай под наше знамя!!! Рубись, кути и отрывайся с нами! Босяцкая поддержка: Noo,NeeBredLi! (Кемерово) hardcore punk The Dead State (Ленинск-Кузнецкий) hardcore punk

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста