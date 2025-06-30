Летний концерт одного из самых смешных комиков на российской сцене — Дениса Чепурненко, резидента шоу Stand Up на ТНТ и победителя шоу «Открытый микрофон». Денис привезет в Сибирь порцию отборной уральской комедии, отрихтованной столичным ветром, ну а вы просто приходите и кайфуйте.