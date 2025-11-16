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Группа Честный известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы поп-рока и инди, а также текстами, полными глубоких эмоций и жизненных наблюдений. Их песни затрагивают важные темы, такие как любовь, отношения и внутренние переживания, что делает их близкими многим слушателям.
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