ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Честный

Эфир, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 4800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа Честный известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы поп-рока и инди, а также текстами, полными глубоких эмоций и жизненных наблюдений. Их песни затрагивают важные темы, такие как любовь, отношения и внутренние переживания, что делает их близкими многим слушателям.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста