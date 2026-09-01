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  1. Кемерово
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Буерак

Hofbrau, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тур-презентация нового альбома группы Буерак. Альбом выводит группу на новый музыкальный уровень, в котором абсолютно стираются жанровые границы. Меланхолия и мелодичность эмо 90-х переходят в бойкий фанковый грув, а в винтажный звук прогрессив-рока закрадывается холодный и ритмичный синтипоп. Всё это приправлено фирменной иронией, сарказмом и пост-панковым неоромантизмом. На концерте также прозвучат всеми любимые классические хиты группы.

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