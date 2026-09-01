Тур-презентация нового альбома группы Буерак. Альбом выводит группу на новый музыкальный уровень, в котором абсолютно стираются жанровые границы. Меланхолия и мелодичность эмо 90-х переходят в бойкий фанковый грув, а в винтажный звук прогрессив-рока закрадывается холодный и ритмичный синтипоп. Всё это приправлено фирменной иронией, сарказмом и пост-панковым неоромантизмом. На концерте также прозвучат всеми любимые классические хиты группы.