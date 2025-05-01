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Bloknot May

Blocknot
Ноградская улица, 5

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Зажигательные сеты диджеев готовы порадовать тебя на майских праздник. Бокал коктейля, хорошая музыка и приятная атмофера - всё что нужно, для хорошего вечера. В эти дни выступят: 1.05 - DJ CHAO/DJ PRIME 2.05 - DJ KAI ROY/DJ VITVIT 3.05 - DJ VITVIT/DJ CHAO 7.05 - DJ KAI ROY/DJ PRIME 8.05 - DJ VITVIT/DJ PRIME 9.05 - DJ PRIME/DJ KAI ROY 10.05 - DJ CHAO/DJ KAI ROY Бронирование мест обязательно. Вход бесплатный. В будние дни бронь столов бесплатна, в выходные – нужно внести депозит за стол. Более подробную информация стоит уточнять у организатора.

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