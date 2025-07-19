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Пенная вечеринка, на которой будет происходить полный Bardak. Что тебя ждёт: —DJ-сет — Выступления артистов — Напитки и Красти Краб — Пенная пушка, которая устроит настоящий Bardak! В конце тусовки будут запускать салют. Этот вечер точно останется в твоей памяти надолго!
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