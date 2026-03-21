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Багаев Фест #bagaevfest

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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Завершение:

600₽
Возраст 12+
Концерты
Фестивали

Про событие

Музыкальный вечер в честь дня рождения Михаила Багаева — маркетолога Кузбасского центра искусств.

Ты услышишь сразу три проекта — три разных состояния одной творческой души. 

Plane Passenger — пионеры кемеровского пост-рока с 2010 года. Группа, покорившая 14 городов от Кемерова до Москвы и Питера, представит новую электронно-танцевальную программу: шугейзовая гитара, барабаны, глубокие басы и искажённый вокал на фоне пульсирующего хауса и техно. Визуальный ряд дополнит live-виджеингом Евгений Курсков. 

La Lumiere — акустика для души: любимые и забытые зарубежные хиты от ретро до современности под гитару и женский вокал.

#bagaevfm — зажигательный диджей?сет в разностилевых традициях: танцы под индитронику и треки, которые ты ещё не слышал.

Будет громко, стильно и атмосферно!

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