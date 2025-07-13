Baby Melo — яркий представитель новой рэп школы, автор таких хитов, как: «Сломана», «ОРВИ» и «Вверх, Вниз, Влево, Вправо». Помимо выступления артиста, тебя ждут интерактивные зоны и вечеринка на 1000+ человек. Возможно, будут и секретные гости!