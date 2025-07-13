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Baby Melo

Сервант Бар, Ноградская улица, 5А

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Завершение:

от 799₽ до 3999₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Baby Melo — яркий представитель новой рэп школы, автор таких хитов, как: «Сломана», «ОРВИ» и «Вверх, Вниз, Влево, Вправо». Помимо выступления артиста, тебя ждут интерактивные зоны и вечеринка на 1000+ человек. Возможно, будут и секретные гости!

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