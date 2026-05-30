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Азиатский фестиваль

Кондитерская «Сладости с душой», Кедровый бульвар, 16, Лесная Поляна

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Маленькое гастро-путешествие в Азию.

Фестиваль с красивыми десертами, азиатскими напитками, стритфудом, экзотическими фруктами и атмосферой, будто ты случайно оказался где-то в Сеуле или Бангкоке.

Вход свободный

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