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«YOU» — это я? Или ты? Или тот самый внутренний голос, который так редко слышишь в городском шуме? TASHA приглашает на акустическую презентацию нового альбома «YOU». Только живые инструменты, только честные тексты, только ты и музыка. Приходи, чтобы забыть о делах, послушать красивую музыку, напитаться теплом и уйти домой с лёгкой душой.
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