ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Акустический концерт «Я — есть дом»

Фотостудия, 1-я Стахановская улица, 38, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«YOU» — это я? Или ты? Или тот самый внутренний голос, который так редко слышишь в городском шуме? TASHA приглашает на акустическую презентацию нового альбома «YOU». Только живые инструменты, только честные тексты, только ты и музыка. Приходи, чтобы забыть о делах, послушать красивую музыку, напитаться теплом и уйти домой с лёгкой душой.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста