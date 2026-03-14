«YOU» — это я? Или ты? Или тот самый внутренний голос, который так редко слышишь в городском шуме? TASHA приглашает на акустическую презентацию нового альбома «YOU». Только живые инструменты, только честные тексты, только ты и музыка. Приходи, чтобы забыть о делах, послушать красивую музыку, напитаться теплом и уйти домой с лёгкой душой.