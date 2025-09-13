Программа «Лучшее» продемонстрирует все эпохи и грани творчества "Аффинаж": от ранних образцов нуар-шансона до хитовых боевиков с последних релизов команды. Невероятный музыкальный опыт, богатое эмоциональное звучание, лучшие и редкие песни за 12 лет существования коллектива.