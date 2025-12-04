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Молодой и дерзкий хип-хоп исполнитель 84 (Восемьдесят четвертый), взорвавший чарты с треками «Классная», «Чисто папа», «Драгоценность», «Кругом голова» и другими анонсирует крупнейший тур в индустрии. Голос нового поколения, энергичные биты и откровенная лирика.
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