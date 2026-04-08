http://romein.ru/ "Ищете ресторан для романтического свидания, семейного обеда, встречи старых друзей или хотите устроить праздник по случаю свадьбы, юбилея, другого торжественного события? В «Ромэйн» вы сможете отлично провести время, пробуя разные блюда. Сюда стоит прийти, чтобы отведать правильных стейков из гриль-печи Josper, ароматной продукции из коптильни, для приготовления которой используется натуральная щепа, бургеров, паст, ризотто, нежнейших десертов и не только. Вы по достоинству оцените фирменный стейк «Ромэйн», стейки «Рибай» и «Нью-Йорк», форель на гриле, говяжий язык на гриле, каре ягненка, филе сибаса. Особое место в пространстве занимает бар с его широким ассортиментом: традиционными винами, коктейлями, пивом, крепким алкоголем. Вы можете разместиться в уютном зале, а в летнее время — на террасе." Режим работы: Пн-Чт: 11:00—00:00; Пт-Сб: 12:00—02:00; Вс: 12:00—00:00
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