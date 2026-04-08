Известный казанский ресторатор, как всегда, поражает масштабом идеи — в огромном помещении нашлось место и сыроварне, и четырем печам (русская, печь для пиццы, хоспер и аргентинский гриль), и отдельным залам для камерных посиделок, и винотеке, и винной комнате (ее только планируют запустить). Сейчас для разработки завтраков пригласили московского шефа Евгения Мещерякова (его собственные проекты — Pashoot, Oishii и «Море»). В регулярном меню рекомендуем тартар из говядины, гриссини с йогуртом, грудку цыпленка с пюре из цветной капусты. Режим работы: с 11:00 до 23:00