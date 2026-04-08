  1. Казань
  2. Места
  3. Рестораны

Kekinn

Казань, ул. Горького, 8/9

Телефон

Известный казанский ресторатор, как всегда, поражает масштабом идеи — в огромном помещении нашлось место и сыроварне, и четырем печам (русская, печь для пиццы, хоспер и аргентинский гриль), и отдельным залам для камерных посиделок, и винотеке, и винной комнате (ее только планируют запустить). Сейчас для разработки завтраков пригласили московского шефа Евгения Мещерякова (его собственные проекты — Pashoot, Oishii и «Море»). В регулярном меню рекомендуем тартар из говядины, гриссини с йогуртом, грудку цыпленка с пюре из цветной капусты. Режим работы: с 11:00 до 23:00
Карта места...

Ещё рестораны в городе Казань

Мама Фета

Профсоюзная, 10/14
Карточка

Максимилианс

ул. Спартаковская, 6
Карточка

БазаWinline

ул. Спартаковская,2Б
Карточка

Рубаи

ул. Профсоюзная, 23
Карточка

Черновар

ул. Профсоюзная, 23/12,
Карточка

БИВЕНЬ XL

ул. Пушкина, 46
Карточка

Бурбон

ул. Кремлевская, 10
Карточка

Restaurant LETO

ул. Николая Ершова, 5
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста