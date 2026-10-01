Что если взять и сделать арт-объект с любимыми орнаментами или фрагментом любимой картины? А что если это будет зеркало? Это мастер-класс, где ты своими руками создашь арт-объект — зеркало с твоим рисунком! Это идеальный способ перенести фрагмент любимой картины (Ван Гог, Матисс или Бэнкси) или любимый орнамент. Ты можешь написать татарский национальный узор под руководством художницы Дарины Першенковой или русский узор в стиле гжели или хохломы! Это может быть восточный узор — буддийский или индуистский. Это могут быть иероглифы или твоя любимая цитата! Выбирай свой рисунок — а тебе помогут осуществить художественный замысел. Также будет вводная лекция об истории орнаментов от искусствоведа Виктора Сидорова, фирменные закуски от ресторана «Солома» и мастер-класс от известной казанской художницы Дарины Першенковой.