Два ноябрьских дня за вязанием и кофе. 22 ноября будешь создавать косынку, а 29 ноября — декоративную салфетку. Опыт совершенно не важен: подойдёт даже тем, кто впервые берёт в руки крючок. Тут всему научат, подготовят материалы и угостят кофе. • 22 и 29 ноября (нужно посетить оба занятия); • стоимость участия — 2 000 ₽ за оба занятия. С собой ничего брать не нужно, только желание попробовать новое и провести время в хорошей компании.