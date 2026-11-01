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Клуб по вязанию

Ист!, улица Шигабутдина Марджани, 18

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Два ноябрьских дня за вязанием и кофе. 22 ноября будешь создавать косынку, а 29 ноября — декоративную салфетку. Опыт совершенно не важен: подойдёт даже тем, кто впервые берёт в руки крючок. Тут всему научат, подготовят материалы и угостят кофе. • 22 и 29 ноября (нужно посетить оба занятия); • стоимость участия — 2 000 ₽ за оба занятия. С собой ничего брать не нужно, только желание попробовать новое и провести время в хорошей компании.

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