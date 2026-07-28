Мастер-класс по актёрскому мастерству для начинающих от режиссёра Юлии Головановой. Когда в последний раз ты позволял себе делать что-то новое, не думая о том, насколько хорошо у тебя получится? Этот мастер-класс — возможность познакомиться с театром без предварительной подготовки, попробовать себя на сцене и открыть актёрское мастерство как способ лучше понимать себя и окружающих. Через игровые упражнения, импровизацию, работу с телом, голосом и вниманием мы будем исследовать, как рождается сценическое действие, учиться взаимодействовать с партнёром, замечать собственные реакции и свободнее выражать себя. Этот мастер-класс поможет тебе: • познакомиться с основами актёрского мастерства через игру; • развивать внимание к себе, партнёру и окружающему пространству; • попробовать импровизировать и действовать без заранее подготовленного сценария; • исследовать возможности тела, голоса и эмоций; • научиться не бояться ошибок и неожиданностей. Здесь не нужно уметь играть, красиво говорить или быть уверенным в себе. Достаточно любопытства и готовности попробовать. Юлия Голованова — режиссёр, преподаватель актёрского мастерства, актриса. Выпускница курса Юрия Альшица «Театральная педагогика как искусство».