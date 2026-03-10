Помнишь смешные рассказы друзей и коллег, которые в какой-то момент получали сюжетный поворот фразой «А теперь расскажу эту историю со своей стороны»? По-любому, это были самые крутые истории, от которых ты ржал до слёз. Такие есть и у тебя! Ты даже не подозреваешь сколькими глазами можно увидеть твою историю и от скольких лиц можно её рассказать. У тебя было неудачное свидание? Или странное собеседование? Расскажи свою историю про это, а опытнейшие импровизаторы посмотрят на неё с другой стороны. Как события выглядели со стороны официанта, охранника или даже чашки кофе? Ты и не подозреваешь сколько приколов увидел их Взгляд со стороны.