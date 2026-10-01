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Врубай на полную!

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Этот спектакль — попытка собрать паззл времени через пластинки, символы уходящей «ламповой» эпохи. Пластинки были семейной реликвией, источником сказок, джаза, советской эстрады и западного рока, жемчужинами классики и пятнами андеграунда. В 1990-е они быстро вытеснились кассетами и компакт-дисками, переходя из «основного носителя» в разряд «ретро». Но каждая пластинка — история. Личные истории сплетаются в истории страны. Иногда смешные, иногда страшные, иногда абсурдные. Какие истории и какую музыку выберет зритель? Музыкальный автофикшн Елены Калагановой и Йолдыз Миннуллиной. В стоимость билета включён ужин Сбор гостей — 19:00

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