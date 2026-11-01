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Вибрационно-акустический массаж и звукотерапия

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27000₽
Возраст 12+

Про событие

Двухдневный интенсив по звукотерапии с поющими чашами. Будешь разбираться: — как с помощью поющих чаш делать вибрационный массаж? — как извлекать красивые, расслабляющие звуки, даже если у тебя совсем нет музыкального образования? — как дополнить свои практики новыми техниками и научиться работать с инструментами? И, конечно, много практиковаться. Весь курс проведёт Иван Коновалов, основатель школы Sound Yoga. Он привезёт новые техники, поделится опытом и ответит на твои вопросы.

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