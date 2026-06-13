Этот фестиваль объединяет всех людей любовью к африканской музыке и культуре. Помимо больших открытых площадок и танцпола, здесь есть афро-маркеты и киоски с интересными африканскими вещами. Лучшие африканские диджеи приезжают на рейв всей большой семьёй. Тема этого года — «Мереки», легендарное местечко в стиле барбекю прямо из сердца Хараре, Зимбабве. Дресскод: Футбольный стиль (Blokecore) Ковгёрл зумеров (Gen Z Cowgirl core) Стиль с флагом страны (Rep your flag core) Зимбабвийская мама из 2004-го (Zim Mum in 04) Фермерский стиль Зимбабве (Zim Farm core)